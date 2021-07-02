Gülaçtı’nın milyonluk binası icradan satışa çıktı

Kocaeli'de kar payı vaadiyle altın ve paralarını aldığı kişileri mağdur ettiği iddia edilen ve önce yurt dışına kaçan, daha sonra yurda dönerek teslim olan Hüseyin Gülaçtı, bir süre olayla ilgili tutuklu yargılandıktan sonra elektronik kelepçe ile evde bulunması şartıyla tahliye edildi. Hakkında 75 kişinin suç duyurusunda bulunduğu ve dava açtığı Hüseyin Gülaçtı'nın davası devam ederken, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve 3 katlı olan binasının, bir bankaya olan borcuna karşılık 4 milyona icradan açık arttırma ile satışa çıkartıldığı öğrenildi.

Öte yandan piyasa değeri 50 milyona yakın olduğu ileri sürülen binanın icradan 4 milyon ile satışa çıkarılmasına, sanık avukatının itirazda bulunacağı ve açık arttırma fiyatının arttırılmasını talep edeceği de öğrenilen bilgiler arasında

ŞİKAYETÇİLERDEN BELGELERİ ALINDI

Öte yandan olayla ilgili devam eden yargılama sürecinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Hüseyin Gülaçtı'yı şikayet edenlerden kendilerine verdikleri altın veya paraya karşlılık almış oldukları kartvizit, senet, bono veya başka evrakların asıllarının istendiği ve ellerinde asıl belgesi olanları 2020 Aralık ayında bu belgeleri emniyete teslim ettiği öğrenildi.