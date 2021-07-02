Türkiye'deki aşılama çalışmaları kısa süre içinde günde bir milyonu aşan rakamlara ulaştı. Aşı uygulamasının ve önlemlerin sonucunda vaka sayılarında diğer ülkelere oranla hızlı bir düşüş yakalandı. Koronavirüsle mücadelede ciddi bir başarıya ulaşılırken, vatandaşlar aşı hakkında merak edilenlere yanıt arıyor. Biontech mi Sinovac mı tercih etmeliyim, hangi aşı daha iyi ve etkili sorusu gündemden düşmüyor. Hangi aşı daha çok koruyor diye merak eden vatandaşlar aşı çalışmalarını takip ediyor. Biontech ve Sinovac aşılarından 3. Doz aşı hangisi olmalı, 3. Dozda farklı aşı olunabilir mi sorusu da araştırılıyor. Covid-19 aşı kıyaslaması ve hangi aşının yan etkisi daha az sorusunun yanıtı haberimizde.
Koronavirüs aşılarının etki oranları ve yan etkileri, aşı randevusu almadan önce vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Halkın tercihine sunulan aşı seçenekleri hakkında Sağlık Bakanlığı detaylı açıklamada bulundu. Sinovac ve Biontech aşıları hangi ülkenin, hangisi daha etkili? Sinovac mı daha iyi Biontech mi? hangisinin yan etkisi daha az soruları Bakanlığın açıklamaları ile yanıt buldu. İşte Sinovac ve Biontech aşılarının karşılaştırması.
Koronavirüsle mücadelede içeriği farklı olan ve bağışıklık yanıtı oluşturmada farklı çalışan çeşitli aşı türleri bulunuyor. Ancak aşı türlerinin tamamı bağışıklık sistemine virüsü tanıtmak ve yok etmeyi öğretmek üzere tasarlanıyor. Virüsle mücadele kapsamında üretilen aşı türleri şu şekilde:
Söz konusu beş aşı, üç farklı yöntemle üretilir:
İnaktif Aşılar:
Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları
Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları
Sağlık Bakanlığı, aşılama sonucunda entübe sayılarının düştüğünü, hastalığı ağır geçiren kişi sayısının azaldığını kaydetti. Öte yandan Biontech aşısının 9 ay ila 1 yıl arasında antikor üretimine devam ettiği tespit edildi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, uygulanan aşıların sonucunda, Sinovac aşısını olan kişilerin virüse yakalansa da hafif atlattığını aktardı. Hastaneye yatma oranlarının yüzde 100 oranında azaldığı tespit edildi. Öte yandan Biontech aşısının Sinovac'tan yüzde 10 daha etkili olduğu gözlemlendi. Savaşçı, bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanan, kemoterapi alan, kanser tedavisi gören veya önceden ağır bir nörolojik hastalık geçiren kişilerin inaktif aşılara başvurması gerektiğini aktardı. "İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" dedi.
Ülkemizde ve dünya genelinde aşılara ilişkin yapılan çok sayıda klinik çalışmaların ve testlerin sonucunda ciddi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Aşıların yan etkileri çoğunlukla hafif seyreder. Aşıya bağlı yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ağrı, şişlik, halsizlik gibi hafif yan etkilere evde müdahale edilebilir. Enjeksiyon bölgesine soğuk kompres uygulaması, bol sıvı tüketimi ve istirahat önerilir.
Nadiren alerjik reaksiyon gelişebileceği için alerji öyküsü bulunan kişilerin tam teşekküllü hastanelerde aşısını olması, enjeksiyondan sonraki yarım saat olası bir yan etkiye karşı hastaneden ayrılmaması önerilir. Aşı türüne bağlı olarak farklı bir yan etki gözlemlenmemiştir.
Hatırlatma dozu ya da rapel doz olarak adlandırılan 3. Doz aşılarda 50 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına öncelik veriliyor. Bu gruplar tamamlandığında 3. Doz aşılar diğer vatandaşlara da açılacak. Üçüncü doz aşı Sinovac mı Biontech mi olmalı sorusu araştırılırken, uzmanlar üçüncü dozda aşı türünün fark etmeyeceğini aktardı. Üçüncü dozda aşı türleri arasında bir fark olup olmadığına dair bir araştırma yapılmadı. Dolayısıyla vatandaşlar hatırlatıcı doz olarak istediği aşıyı tercih edebiliyor.
Hatırlatma dozu, vücutta bulunan ve üretimi süren antikor seviyesini arttırmayı amaçlıyor. Bu nedenle aşı türü fark etmiyor. Örneğin ilk iki dozda Sinovac aşısı yaptıran vatandaş üçüncü dozda Biontech, Biontech yaptıran ise Sinovac aşısını tercih edebiliyor.