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Giriş Tarihi: 2.7.2021 19:49

Hatay'da korkunç olay! Evine gelen kişiler tarafından tabancayla başından vuruldu

DHA
Hatay'da korkunç olay! Evine gelen kişiler tarafından tabancayla başından vuruldu

Hatay'da, Murat Demirkıran (43), evine gelen şüpheliler tarafından başından tabancayla vuruldu. Demirkıran ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı

Olay, Payas ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Demirkıran, evine gelen kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ismi şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı.

BAŞINDAN VURULDU

Silahtan çıkan kurşunlardan biri Demirkıran'ın başına isabet etti. Demirkıran kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Demirkıran, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ameliyata alınan Demirkıran'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Hatay'da korkunç olay! Evine gelen kişiler tarafından tabancayla başından vuruldu
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