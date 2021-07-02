1 Temmuz'dan itibaren tüm yasakların kaldırılması üzerine vatandaşlar HES kodu zorunluluğu ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, kapalı mekanların açılması, seyahat yasaklarının kaldırılması gibi pek çok karar alındı. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar HES kodu zorunluluğu kalktı mı diye merak ediyor. AVM, kafe, restoranlarda HES kodu ve ateş ölçümü yapılacak mı, seyahatlerde HES kodu kalktı mı gibi sorular araştırılıyor. İşte konuyla ilgili güncel durum.
HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Koronavirüsle mücadele sürecinde bir süredir geçerli olan HES kodu zorunluluğu, kısıtlamaların kalkması ile birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak son alınan kararlar arasında HES kodu zorunluluğu bulunan mekanlarda bu zorunluluğun kalktığına ilişkin bir karar yer almıyor. Dolayısıyla yeni bir karar alınıncaya dek vatandaşların ilgili mekanlara girişte HES kodu göstermesi ve ateş ölçümü yaptırması gerekiyor. Ayrıca toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için İstanbulkarta HES kodu tanımlanması gerekiyor.
HES KODU NERELERDE SORULUYOR?
Pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin HES kodu "riskli" olarak gözükürken virüsle herhangi bir teması olmayan kişiler HES kodu taramasında "risksiz" olarak görülüyor. Böylece HES kodu sorgulayan mekanlara riskli kişilerin girişi önleniyor. Maske HES kodu ve ateş ölçümü zorunluluğu kafe, restoran, lokanta, AVM, kahvehane, kıraathane, internet kafe, kuaför, güzellik salonu, nikah ve düğün salonu, tiyatro, kütüphane ve benzeri yerlerde geçerliliğini koruyor.
HES KODUMU NASIL ÖĞRENİRİM?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Uygulamaya girdikten sonra "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturulabilir. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolündedir. Oluşturulan kod, "HES kodlarım" bölümünden kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşılabilir. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.