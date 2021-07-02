1 Temmuz'dan itibaren tüm yasakların kaldırılması üzerine vatandaşlar HES kodu zorunluluğu ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, kapalı mekanların açılması, seyahat yasaklarının kaldırılması gibi pek çok karar alındı. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar HES kodu zorunluluğu kalktı mı diye merak ediyor. AVM, kafe, restoranlarda HES kodu ve ateş ölçümü yapılacak mı, seyahatlerde HES kodu kalktı mı gibi sorular araştırılıyor. İşte konuyla ilgili güncel durum.

HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Koronavirüsle mücadele sürecinde bir süredir geçerli olan HES kodu zorunluluğu, kısıtlamaların kalkması ile birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak son alınan kararlar arasında HES kodu zorunluluğu bulunan mekanlarda bu zorunluluğun kalktığına ilişkin bir karar yer almıyor. Dolayısıyla yeni bir karar alınıncaya dek vatandaşların ilgili mekanlara girişte HES kodu göstermesi ve ateş ölçümü yaptırması gerekiyor. Ayrıca toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için İstanbulkarta HES kodu tanımlanması gerekiyor.