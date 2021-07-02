İstanbul'da taksiciler birbirine girdi!

Kavgada taksicilerden biri boğazından diğeri de elinden hafif yaralandı. Kaza sırasında öndeki takside bulunan ve kavga nedeniyle büyük panik yaşayan kadın ve yanındaki kişi başka bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı. Bir süre daha tartışan taksiciler daha sonra aralarında kaza tutanağı tutup anlaşarak olayı sonlandırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.