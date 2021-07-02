İşte dilenci gerçeği... Örgüt liderine üç ayda 120 bin lira aktarmışlar

İstanbul'da ailelerinden kiraladıkları 18 yaşından küçük çocukları metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda dilendiren çete çökertildi. Adana'dan getirilerek dilendirilen 12 çocuk kurtarıldı.

Aramalarda 2 bin 500 adet metal olmak üzere toplamda 7 bin 100 lira ve çok sayıda telefon ele geçirildi. İnsanların duygularını ve 18 yaşından küçük çocukları istismar ederek haksız kazanç sağlayan örgütün lideri Adem Y.'nin adına düzenlenmiş banka hesabına çetenin üyeleri tarafından yalnızca 3 aylık sürede; parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları da bulundu. Çete üyelerinin günlük kazancı tuttukları defter de ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü; İstanbul'da açılan "Kadın ve Çocukların Dilendirilmesi" soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Zeytinburnu İlçesi'nde yürütülen çalışmalarda; metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda, Adana'dan getirilen kadın ve çocukları örgütlü bir şekilde dilendirerek yasa dışı bir şekilde haksız kazanç elde ettikleri saptanan şüphelilerin Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki adreslerine baskın yapıldı. Örgüt lideri Adem Y.'nin de aralarında olduğu 30 şüpheli yakalandı.





ÇETE LİDERİNE ÜÇ AYDA 120 BİN LİRA...



12 çocuk kurtarıldı. Çocukların, gözaltına alınan şüphelilerin çocukları olmadıkları ve aileleri tarafından çete üyelerine dilendirilmek üzere kiralandıkları iddia edildi.

İnsanların duygularını istismar ederek çocuklar üzerinden haksız kazanç sağlayan örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda; iki bin 500 adet metal olmak üzere toplamda yedi bin 100 lira, çok sayıda cep telefonu, örgüt lideri Adem Y. adına düzenlenmiş hesaba çetenin üyeleri tarafından yalnızca üç aylık sürede; parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi. Hem insanların duygularını hem de 18 yaşından küçük çocukları istismar ederek haksız kazanç sağlayan çete üyelerinin günlük kazancı tuttukları defter de ele geçirildi.

Şüphelilerden 21 kadın ile iki erkek ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında olan ve yasal işlemleri devam eden sekiz çete üyesinin hakkında soruşturmanın sürdüğü, kurtarılan 12 çocuktan 9'unun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirildiği, diğer üç çocuğun ise ailelerine teslim edildiği belirtildi.