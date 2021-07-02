Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:24

İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu AA

Traktör kepçesiyle yem döktüğü makineye torununun girdiğini fark etmediğini belirten dede gözaltına alındı. Gökçen Mahallesi'nde bir çiftlikte yem karma makinesinin içinde 5 yaşındaki Z.K.Y'nin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.