İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan adam konuştu: "Kadın benim çocukluk arkadaşımdı"

"O BENİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIM"



Vücuduna isabet eden 9 mermi ile yaralanan olayın mağdurlarından Yakup Tokay, tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. Okan B.'nin ayrılma aşamasındaki eşi ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Tokay, sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yememek için S.B.'nin kendisine evinde kalmasını teklif ettiğini öne sürdü. Tokay, "Görüntüdeki kadın benim çocukluk arkadaşım. O gün bana rahatsız olduğunu, hastaneye gideceğini, yanında kimse olmadığı için de benimle gitmek istediğini söyledi. Hastaneden çıktıktan sonra da kendisini eve bıraktım ve saat de geç olmuştu. Karnımız da acıkmış ve yemek söylemiştik. Yemekler gelinceye ve biz yiyinceye kadar da saat de geç olmuştu. Kendisi bana sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ceza yememem için evinde kalmamı teklif etti. Ben odanın diğer tarafında o da diğer tarafında uyuyordu. O kadın benim çocukluk arkadaşım, sevgilim değil. Mesajlaşmalarımız da duruyor telefonda isteyen herkese gösterebilirim. Olayın böyle anlaşılması çok üzdü beni" dedi.