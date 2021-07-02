İzmir'de vahşet: Demir profille katletti!

Olayın ardından kayıplara karışan Harun S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da takip ederek titiz çalışma yürüten polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Şüphelinin kaçabileceği yerleri abluka altına alan ekipler, arama-kurtarma köpekleri ile de iz sürüyor.
SUÇ ALETİ DENİZDEN ÇIKTI
Öte yandan Harun S.'nin cinayette kullandığı ileri sürülen suç aleti demir profili, olayın ardından denize attığı tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, yapılan arama sonucunda suç aleti demir profili denizden çıkardı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor...