İzmir'de vahşet: Demir profille katletti!

Olayın ardından kayıplara karışan Harun S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da takip ederek titiz çalışma yürüten polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Şüphelinin kaçabileceği yerleri abluka altına alan ekipler, arama-kurtarma köpekleri ile de iz sürüyor.