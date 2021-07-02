İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; sahte para kullanılarak yapılacak alışverişlerde kullanılmak üzere yüklü miktarda sahte para basımı yapıldığı bilgisini aldı.

Jandarma’dan sahte para operasyonu | Video

MATBAADA SAHTE PARA BASIYORDU

Sahte para kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarını mercek altına alan Jandarma ekipleri paraların H.A. isimli şahıs tarafından piyasaya sürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri yapmış oldukları teknik ve fiziki takip ile H.A.'nın sahte paraları hazırladığı Bağcılardaki iş yerini tespit etti.





KOLİLER DOLUSU SAHTE PARA BULUNDU

Adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, H.A.'nın, sahte para basmak için kullandığı matbaasında yaptıkları aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır vaziyette, bin adet 200 Euro, 2 bin adet 100 Amerikan Doları, 12 Bin adet 100 Türk Lirası olmak üzere toplam 15 Bin adet sahte para, 1 adet tabanca ve sahte para basımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirdi.





ELE GEÇEN TÜM SUÇ UNSURLARINA EL KONULDU

Jandarma ekipleri H.A.nın yasadışı yollardan temin ettiği Euro, Dolar ve Türk Lirası metal kalıplarını matbaadaki baskı makinasına yerleştirmek suretiyle özel olarak üretilmiş kâğıtlara baskı yaptığını belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A. hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan düzenlenen suç dosyasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.