Kartal Tibet'in eşi kimdir, evli miydi? Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler...

Oyunculuğu ve yönetmenliğiyle Yeşilçam'da iz bırakan Kartal Tibet, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının vefat haberi derin bir üzüntü ile karşılanırken Kartal Tibet'in hayatı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, Kartal Tibet evli miydi, eşi kimdir gibi birçok soru, araştırılıyor. Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile hayatını birleştirdi. Peki, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet kimdir? Kartal Tibet'in çocukları kimler? İşte, aramızdan ayrılan Kartal Tibet'in özel hayatı hakkında merak edilenler