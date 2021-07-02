Karısına sevgisini kanıtlamak için öldürmüş

Konya
'da kayınpederi Bekir Dağdeviren
'i (68) ve bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak (39), cezaevinden eşi Halime Yasak
'a (43) gönderdiği mektubunda, "Seni ne kadar çok sevdiğimi sana kanıtlamak istedim" dedi. İki çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için, geçen yıl Eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla
'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak ardından eşine boşanma davası açtı. Eşiyle barışmak isteyen ve olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, önce bacanağı Mustafa Arslan'ı, ardından da kayınpederi Bekir Dağdeviren'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
'RESMEN DALGA GEÇIYOR'
Tutuklanan Yasak, tutuklu bulunduğu cezaevinden eşi Halime Yasak'a mektup gönderdi. Mektubunda bacanağı ve kayınpederini, eşine olan sevgisini kanıtlamak için öldürdüğünü yazan Yasak, "Seni ne kadar çok sevdiğimi sana kanıtlamak istedim. Kimse karışmasaydı seninle yaşlanıp canımdan çok sevdiğim çocuklarımızın çocuklarını, torunlarımızı gezdirirdik. Ama kimse seni, çocuklarımı düşünmedi" dedi. Mektubu okuyan Halime Yasak ise, "17 yıl boyunca bana ve çocuklarıma zulmetti. Babamı ve eniştemi acımasızca öldürdü. Benimle resmen dalga geçiyor. Benden daha ne bekliyor anlamıyorum" diye konuştu.