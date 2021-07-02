Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Kılınamayan Vakitler İçin Kaza Namazı Nasıl Kılınır Ve Nasıl Niyet Edilir?

Vakit içinde yerine getirilmeyen namazı ibadet kaza olarak da kılınabilir. Örneğin; sabah namazına kalkamayan bir kişi bu namazın kazasını kılabilir. Geçmişte kılınmayan namazlar için de kaza namazı kılınması söylenmektedir. Böylece farz olan namaz borcu yerine getirilmiş olacaktır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı kaza namazı nasıl kılınır sorusu da bu noktada akıllara gelen başlıklardandır. Kaza namazını ilk kez kılacak olanlar kaza namazı nasıl kılınır ve kaza namazına nasıl niyet edilir sorularının yanıtına bu başlık altından ulaşabilecek.

KAZA NAMAZI NASIL KILINIR?

Kaza namazını kılmak için belirli bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Kerahat vakitleri haricinde istenilen her an kaza namazları kılınabilmektedir. Örneğin; ikindi namazının kazası ikindi vaktinde kılınır gibi bir sınırlama bulunmaz.

Kaza namazının kılınma şekli de tıpkı vakit namazının vaktinde kılındığı an gibidir. Yani ikindi namazı kıldığınız gibi kazasını da aynı şekilde kılabilirsiniz.

KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza namazı kılmak isteyen kişinin öncelikle hangi namazın kazasını kılacağını belirlemesi gerekir. Ancak çok sayıda kaza namazı varsa, geçmiş namazları kaza ederken, "Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya" şeklinde niyet edebileceği gibi, " kılamadığım son sabah/ son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya" şeklinde de niyet edebilir.

Sabah Namazının kazası için niyet: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktinde kılamadığım ilk sabah namazının kazasını kılmaya" ya da "son sabah namazını kılmaya."

Öğle Namazının kazası için niyet: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktinde kılamadığım ilk öğle namazını kılmaya" ya da "son öğle namazını kılmaya."

İkindi Namazının kazası için niyet: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktinde kılamadığım ilk ikindi namazını kılmaya" ya da"son ikindi namazını kılmaya."

Akşam Namazının kazası için niyet: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktinde kılamadığım ilk akşam namazını kılmaya" ya da "son akşam namazını kılmaya."

Yatsı Namazının kazası için niyet: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktinde kılamadığım ilk yatsı namazını kılmaya" ya da "son yatsı namazını kılmaya."

Vitir Namazının kazası için niyet: "Niyet ettim Allah rızası için, vaktinde kılamadığım ilk vitir namazını kılmaya" veya "son vitir namazını kılmaya."