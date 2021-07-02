Kırıkkale'de silahlı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale'de Kızılırmak Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Husumetli olduğu öğrenilen kişiler arasında büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.İ., Ö.B. ve B.C.Y.'yi bacağından tabanca ile yaraladı. Yakınları tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde de aileler arasında yaşanan gerginliği sakinleştirmek içinde olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri sevk edildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken 1 araçta çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.