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Giriş Tarihi: 3.7.2021 00:27

Kırıkkale'de silahlı kavga: 3 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale'de silahlı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Kızılırmak Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Husumetli olduğu öğrenilen kişiler arasında büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.İ., Ö.B. ve B.C.Y.'yi bacağından tabanca ile yaraladı. Yakınları tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde de aileler arasında yaşanan gerginliği sakinleştirmek içinde olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri sevk edildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken 1 araçta çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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Kırıkkale'de silahlı kavga: 3 yaralı
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