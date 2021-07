Kocasını öldüren kadının tişörtündeki mesaj dikkat çekti

Adana'da kocası Okan E.'yi (47) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 27 yaşındaki İzel E., tutuklandı. 1 çocuk annesi İzel E.'nin, kıskançlık krizine giren Okan E. tarafından darp edilirken kendisini korumak istediği anda cinayeti işlediği öğrenildi. İzel E., "Sosyal medya kullandığım için beni kıskanıyordu. Bu yüzden aramızda sürekli tartışma çıkıyor ve beni darp ediyordu. Olay günü de aynı konu yüzünden tartıştık ve beni dövmeye başladı. Bıçağı kendimi koruma maksadıyla aldım. 'Beni öldüreceksin, gelme!' dedim ama üzerime atladı. Böyle olsun istemezdim. Çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğulan İzel E.'nin üzerinde "Only I can, change my life" yazan ve "Kendi hayatımı yalnızca kendim değiştiririm" anlamına gelen bir tişört giydiği görüldü.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN

Olay 30 Haziran'da Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre; geri dönüşümcü Okan E., sabah saatlerinde eşi İzel E.'yle kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Ev hanımı olan İzel E., kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Genç kadın kocasının yere yığılarak hareketsiz kaldığını görünce hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Okan E., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzel E., eşini öldürdüğü iddiasıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN

Emniyete götürülen İzel E., sorgusunda olay anını anlattı. Kocasının sürekli kendisini kıskandığını söyleyen İzel E., "Telefonumla sosyal medyaya girdiğim için devamlı tartışıyorduk. 'Sen birisiyle konuşuyorsun' diyerek beni darp ediyordu. Olay günü de kahvaltı yapacaktık ama sabah yine kıskançlık yüzünden tartışmaya başladık. Bir süre sonra beni darp etmeye başladı. 'İmdat!' diyerek bağırdım. Kimse duymadı ve yardımıma gelmedi. O anda tezgâhta bulunan bıçağı gördüm. Kendimi korumak maksadıyla koşarak bıçağı elime aldım" dedi.

"BENİ ÖLDÜRECEKSİN, GELME!"

Bıçak elindeyken Okan E.'ye "Beni öldüreceksin, gelme!" diyerek uyarıda bulunduğunu ancak kocasının kendisini dinlemediğini anlatan İzel E., "Bir anda üzerime atladı ve sonra yere yığıldı. İlk başta kanın benden mi ondan mı aktığını anladım. Hareketsiz yerde yattığını görünce hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini aradım. Daha sonra apartman görevlilerden yardım istedim. Çok pişmanım. Böyle olmasını asla istemezdim. Kocamı seviyorum ve onu aldatmadım" diyerek kendini savundu.

TİŞÖRTÜYLE MESAJ VERDİ

İşlemleri tamamlanan İzel E., adliyeye sevk edilirken üzerinde "Only I can, change my life" yazan ve "Kendi hayatımı yalnızca kendim değiştiririm" anlamına gelen bir tişört giydiği görüldü. Sağlık kontrolünden geçirilirken gözyaşlarına boğulan İzel E., tutuklandı.