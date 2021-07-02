Temmuz ayına giriş yapmamız ile birlikte kurban bayramı tarihleri müminlerin gündemine oturdu. Bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimle birlikte belli oldu. Bu noktada vatandaşlar, kurban bayramı ne zaman, kaç gün sonra idrak edilecek sorularının yanı sıra Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte Diyanet İşleri Takvimi ile kurban bayramı tatil günleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar ve tatil günler şu şekilde;