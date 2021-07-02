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Giriş Tarihi: 2.7.2021 09:47 Son Güncelleme: 2.7.2021 09:47

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2021 Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2021 Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri

Türkiye’de milyonlarca vatandaş kurban bayramı ne zaman, kaç gün sonra idrak edilecek sorularının yanıtını merak ediyor. Hem kurban kesmek isteyenler hem de tatil yapacaklar tarihleri yakından takip ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek. Belli bir yaşa gelmiş ve maddi durumu yeten herkesin kesmesi farz olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sonra idrak edilecek? İşte 2021 Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri

Temmuz ayına giriş yapmamız ile birlikte kurban bayramı tarihleri müminlerin gündemine oturdu. Bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimle birlikte belli oldu. Bu noktada vatandaşlar, kurban bayramı ne zaman, kaç gün sonra idrak edilecek sorularının yanı sıra Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte Diyanet İşleri Takvimi ile kurban bayramı tatil günleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar ve tatil günler şu şekilde;

Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek. Ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "kurban kesim elemanı" kursu düzenlenecek. Kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya kurban kesim elemanı kurslarından alınmış kurs bitirme belgesi ve hijyen eğitimi belgesi olanlar görevlendirilecek.

Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2021 Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri
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