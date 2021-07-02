KYK devlet yurdu başvuruları son durum ne? 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ve tarihi belli oldu mu?

Üniversite sınavının tamamlanmasıyla birlikte KYK yurt başvuruları da öğrenciler tarafından arşatırılmaya başlandı. Ara sınıfta okuyan öğrenciler başta olmak üzere, yüz binlerce üniversite öğrencisi KYK yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Yaşadığı şehir haricinde bir ilde üniversite eğitimine devam etmek isteyenler için, devlet yurtları ile öğrencilerin güvenli bir şekilde barınmasına olanak sağlıyor. Bundan yararlanmak için ise KYK yurt başvurusu işlemlerini belirlenen tarihlerde başvuru adımlarına göre yapmak gerekiyor. Buna göre, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, yurt başvurularında son durum...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.