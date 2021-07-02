LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Sekizinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından sadece bir kişi birinci çıkacak. Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarına kavuşan öğrenciler tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almanın peşindeydi. Liselere Geçiş Sınavıyla beraber LGS birincisinin kim olduğu ve tam puan alıp almadığı sorgulanıyor. Peki LGS birincisi kim oldu? 2021 LGS'de kim birinci oldu, tam puan alan var mı?
LGS birincisi henüz belli oldu. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlanmasıyla LGS birincisi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl LGS'ye 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. İki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurtdışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapılan sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı.
Geçtiğimiz yıl ise LGS'ye yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrenci katılmıştı. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki bu sayı farkının nedeni ise, 2012 yılında ise 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine yakın yeni kaydın yapılması ve bu öğrencilerin de geçtiğimiz yıl LGS sınavına girmiş olması gösteriliyor.
Bu yıl LGS'ye giren öğrencilerin sayısının normale dönmesi ise nitelikli liselere kayıt yaptırabilme şansının daha fazla olduğunu gösteriyor.
SURİYELİ ÖĞRENCİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Türkiye'nin 97 birincisinden biri de Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Dlyar Safo oldu…
Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevapladı.
Suriyeli muhacir öğrenci ile ilgili okulun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ"
Paylaşımda "Dlyar Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1'incisi olmuştur. Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak öğrencimizi tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.
LGS BİRİNCİSİ SARE YILDIZ: BAŞARIMI ÇOK ÇALIŞMAYA BORÇLUYUM
Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 puan alarak birinci olan Sare Yıldız, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Başarıda ailenin fonksiyonunun çok büyük olduğunu dile getiren okul Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Durgungül, "Bu yılki birincilik çok daha önemli. Çünkü daha önceki yıllarda yaklaşık 500 tane birinci çıkıyordu. Bu yıl Türkiye geneli 6 ilde 97 birinci çıktı." ifadelerini kullandı.
LGS BİRİNCİSİ NECİP'İN BAŞARI SIRRI; HER ZAMAN MUTLU OLMAK
Bugün açıklanan LGS sonuçlarının ardından birinciler belli oldu. 500 tam puan alan Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli, 'Benim başarımın sırrı her zaman mutlu olmak. Asla moralimin bozulmaması. Eğer ben moralimi bozarsam, tempom düşerse başka insanlar beni geçeceklerdi ve birinci olacaklardı. Her zaman mutlu olmam gerekiyor diye kendime baskı yaptım. Mutlu bir yıl geçirdim. Bizden istenen de galiba bu, 'stres yapmamak'. Her zaman rahat olmak ve görevi de yerine getirmek gerekiyor' diye konuştu.
LGS BİRİNCİSİ ÖZGE: DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİYDİ
LGS'de Türkiye birincisi olan Kahramanmaraşlı Özge Alan (14), çok mutlu olduğunu belirterek, "LGS sürecinde disiplin çok önemli, tabii ki belli bir düzen ve program çerçevesinde çalışmak gerekli" dedi. Bu başarımda emeği geçen aileme, hocalarıma, okuluma, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
LGS BİRİNCİSİ AHMET: BOL BOL DENEME ÇÖZÜN
Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan Eğitim Bilimleri Pursaklar Ortaokulu'ndan Ahmet Erhan Avcı, oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Sürekli ve düzenli çalıştığını anlatan Avcı, 'Pandemi bana iyi geldi, evde daha fazla kalıp ders çalıştım. Genelde deneme çözdüm, aday arkadaşlarıma da öneririm, sınavın provası gibi oluyor' dedi. Ankara Fen Lisesi'ne gitmek istediğini söyleyen Avcı, bilgisayar mühendisi olup, yazılım alanında uzmanlaşmayı hedefliyor.
LGS BİRİNCİSİ ADIYAMAN'DAN TÜRKİYE'DE 97 KİŞİNİN TAM PUAN ALDIĞI LGS'DE ADIYAMAN'DAN 2 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALMAYI BAŞARDI
Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Muhammet Fatih Kablan ve Besni ilçesindeki özel bir okulun öğrencisi olan Rana Doğan, Türkiye birincileri arasına girdi.
Muhammet Fatih Kablan, pandemi sürecini iyi değerlendirerek, öğretmenlerinin ve ailesinin desteği ile başarıyı yakaladı. Beşinci sınıftan itibaren bol bol kitap okuyan ve LGS'ye pandemi süreciyle birlikte ağırlık veren Kablan, son dönemde bol bol soru çözdü. Derslerine düzenli bir şekilde çalıştığını dile getiren Muhammet Fatih Kablan, "Derslerime düzenli çalıştım. Son zamanlara doğru sadece deneme çözdüm. Pandemi sürecinde evde bol bol soru çözdüm. Ailem hep yanımdaydı, destek oldu. Öğretmenlerimde ders anlattı, rehberlik yaptı" dedi.
LGS BİRİNCİSİ: "SON GÜNE KADAR ÇALIŞMAYI BIRAKMADIM" MALATYALI ALPEREN YILDIRIM, 500 TAM PUAN İLE LGS'DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Malatya'da yaşayan Alperen Yıldırım, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almayı başardı. Yıldırım, sınava gireceği güne kadar ders çalıştığını söyledi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sınavda 36 ilden 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Malatya Çamlıca Koleji ortaokul öğrencisi Alperen Yıldırım da tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Eğitimci anne ve babanın çocuğu olan Yıldırım, başarısının sırrını düzenli ders çalışmak olarak açıkladı.
LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 2021 LGS birincisinin ve kaç kişinin birinci çıktığı belli oldu.
LGS' ye bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvurdu.
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.
Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.