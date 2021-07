LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS birincisi henüz belli oldu. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlanmasıyla LGS birincisi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl LGS'ye 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. İki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurtdışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapılan sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı.

Geçtiğimiz yıl ise LGS'ye yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrenci katılmıştı. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki bu sayı farkının nedeni ise, 2012 yılında ise 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine yakın yeni kaydın yapılması ve bu öğrencilerin de geçtiğimiz yıl LGS sınavına girmiş olması gösteriliyor.

Bu yıl LGS'ye giren öğrencilerin sayısının normale dönmesi ise nitelikli liselere kayıt yaptırabilme şansının daha fazla olduğunu gösteriyor.

SURİYELİ ÖĞRENCİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Türkiye'nin 97 birincisinden biri de Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Dlyar Safo oldu…

Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevapladı.

Suriyeli muhacir öğrenci ile ilgili okulun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ"

Paylaşımda "Dlyar Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1'incisi olmuştur. Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak öğrencimizi tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

LGS BİRİNCİSİ SARE YILDIZ: BAŞARIMI ÇOK ÇALIŞMAYA BORÇLUYUM

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 puan alarak birinci olan Sare Yıldız, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Başarıda ailenin fonksiyonunun çok büyük olduğunu dile getiren okul Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Durgungül, "Bu yılki birincilik çok daha önemli. Çünkü daha önceki yıllarda yaklaşık 500 tane birinci çıkıyordu. Bu yıl Türkiye geneli 6 ilde 97 birinci çıktı." ifadelerini kullandı.

LGS BİRİNCİSİ NECİP'İN BAŞARI SIRRI; HER ZAMAN MUTLU OLMAK

Bugün açıklanan LGS sonuçlarının ardından birinciler belli oldu. 500 tam puan alan Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli, 'Benim başarımın sırrı her zaman mutlu olmak. Asla moralimin bozulmaması. Eğer ben moralimi bozarsam, tempom düşerse başka insanlar beni geçeceklerdi ve birinci olacaklardı. Her zaman mutlu olmam gerekiyor diye kendime baskı yaptım. Mutlu bir yıl geçirdim. Bizden istenen de galiba bu, 'stres yapmamak'. Her zaman rahat olmak ve görevi de yerine getirmek gerekiyor' diye konuştu.

LGS BİRİNCİSİ ÖZGE: DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

LGS'de Türkiye birincisi olan Kahramanmaraşlı Özge Alan (14), çok mutlu olduğunu belirterek, "LGS sürecinde disiplin çok önemli, tabii ki belli bir düzen ve program çerçevesinde çalışmak gerekli" dedi. Bu başarımda emeği geçen aileme, hocalarıma, okuluma, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

LGS BİRİNCİSİ AHMET: BOL BOL DENEME ÇÖZÜN

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan Eğitim Bilimleri Pursaklar Ortaokulu'ndan Ahmet Erhan Avcı, oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Sürekli ve düzenli çalıştığını anlatan Avcı, 'Pandemi bana iyi geldi, evde daha fazla kalıp ders çalıştım. Genelde deneme çözdüm, aday arkadaşlarıma da öneririm, sınavın provası gibi oluyor' dedi. Ankara Fen Lisesi'ne gitmek istediğini söyleyen Avcı, bilgisayar mühendisi olup, yazılım alanında uzmanlaşmayı hedefliyor.

LGS BİRİNCİSİ ADIYAMAN'DAN TÜRKİYE'DE 97 KİŞİNİN TAM PUAN ALDIĞI LGS'DE ADIYAMAN'DAN 2 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALMAYI BAŞARDI

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Muhammet Fatih Kablan ve Besni ilçesindeki özel bir okulun öğrencisi olan Rana Doğan, Türkiye birincileri arasına girdi.

Muhammet Fatih Kablan, pandemi sürecini iyi değerlendirerek, öğretmenlerinin ve ailesinin desteği ile başarıyı yakaladı. Beşinci sınıftan itibaren bol bol kitap okuyan ve LGS'ye pandemi süreciyle birlikte ağırlık veren Kablan, son dönemde bol bol soru çözdü. Derslerine düzenli bir şekilde çalıştığını dile getiren Muhammet Fatih Kablan, "Derslerime düzenli çalıştım. Son zamanlara doğru sadece deneme çözdüm. Pandemi sürecinde evde bol bol soru çözdüm. Ailem hep yanımdaydı, destek oldu. Öğretmenlerimde ders anlattı, rehberlik yaptı" dedi.

LGS BİRİNCİSİ: "SON GÜNE KADAR ÇALIŞMAYI BIRAKMADIM" MALATYALI ALPEREN YILDIRIM, 500 TAM PUAN İLE LGS'DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Malatya'da yaşayan Alperen Yıldırım, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almayı başardı. Yıldırım, sınava gireceği güne kadar ders çalıştığını söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sınavda 36 ilden 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Malatya Çamlıca Koleji ortaokul öğrencisi Alperen Yıldırım da tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Eğitimci anne ve babanın çocuğu olan Yıldırım, başarısının sırrını düzenli ders çalışmak olarak açıkladı.