Liberya'da çalışırken sıtma teşhisi konan İzmirli Ersin Akan, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Liberya'da bir Türk inşaat şirketinde çalışan ve sıtma teşhisi konan Ersin Akan'ın İzmir'in Bornova ilçesindeki ailesinin CİMER'e başvurarak hastalarının Türkiye'ye getirilmesini istediğini belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Nasır, şunları kaydetti:

"Ailenin CİMER'e başvurusu sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığımıza ait tam teşekküllü ambulans uçağımız Liberya'ya gönderildi ve uçakta ilk müdahalesi yapılan vatandaşımız bir günlük yolculuk sonrası Ankara Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran'a hemşerimiz ve tüm milletimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."