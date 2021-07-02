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Giriş Tarihi: 2.7.2021 09:41 Son Güncelleme: 2.7.2021 09:49

Lüks araçları hedef seçiyordu! Aynaları böyle çaldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Lüks araçları hedef seçiyordu! Aynaları böyle çaldı

İstanbul’da park halindeki lüks araçların aynalarını ve plakalarını çalan ve oto yedek parçacılara sattığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Şüphelinin lüks araçların aynalarını çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Maltepe'de farklı tarihlerde lüks araçların aynalarını ve plakaları çalan ve söz konusu parçaları oto yedek parçacılara sattığı iddia edilen S.G. (22) isimli şüpheli, Maltepe İlçesi'nde yakalandı. Şüphelinin lüks araçların aynalarını çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Maltepe’de lüks otomobilin ayna ve plakalarını çalan hırsız kamerada | Video

Şüphelinin Maltepe ve Kartal'da meydana gelen 23 ayrı "Otodan Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" olayının faili olduğu ve 27 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Lüks araçları hedef seçiyordu! Aynaları böyle çaldı
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