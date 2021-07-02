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Giriş Tarihi: 2.7.2021 17:55

Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu: 3-4 Temmuz Cumartesi Pazar günü hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu: 3-4 Temmuz Cumartesi Pazar günü hava durumu nasıl olacak?

Temmuz ayının başlarında hava sıcaklıklarının değişmesinden ötürü günlük ve haftalık hava durumu raporu merak ediliyor. Hava durumu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel olarak raporunu her gün yayınlıyor. Özellikle 1 Temmuz gecesi kuvvetli rüzgarın görülmesinin ardından 2 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıklarının değişmesi “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan 3 ve 4 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri için ise gök gürültülü sağanak yağışın olacağı belirtilirken vatandaşların da dikkatli olmaları istendi. 3-4 Temmuz Cumartesi Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporuna göre; bu hafta sonu hava sıcaklıklarının düşeceği ve gök gürültülü sağanak yağışın olması öngörülüyor. Özellikle İstanbul için gece sağanak uyarısı yapılırken yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Peki; 3-4 Temmuz Cumartesi Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hafta sonu hava durumu raporu!

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Trakya'da aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunda gece sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

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Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu: 3-4 Temmuz Cumartesi Pazar günü hava durumu nasıl olacak?
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