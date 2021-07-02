Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu öncesinde birçok il için hava durumu ve sağanak yağış uyarıları geldi. Meteoroloji'nin uyarılarında, hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak konusuna netlik kazandırılırken kuvvetli ve gök gürültülü yağışlar karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Meteoroloji ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini kaydederken detayları da açıkladı. MGM'nin bu son dakika açıklaması ile İstanbul'da yarın yağmur yağacak mı konusu da cevap buldu.
İşte, hafta sonu İstanbul hava durumu ve Meteoroloji'nin uyarıları
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Trakya'da aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunda gece sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır