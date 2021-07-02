Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni olayları aydınlatmaya devam ediyor. Son olarak anne ve babasının katilini bulmak için programa katılan Dr. Osman Büyükşen ise izleyici kitlesinin bir hayli dikkatini çekti. 3 yıl önce öldürülen annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibi korkunç cinayeti çözmek için yoğun mesai harcarken, detaylar canlı yayında gelmeye devam ediyor. Bu noktada izleyiciler, Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osman Büyükşen ne doktoru sorularının yanıtını araştırıyor.

OSMAN BÜYÜKŞEN NE DOKTORU? İŞTE HAYATI

Osman Büyükşen geçtiğimiz gün yayınlanan programda canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'yı bile gözyaşlarına boğan olay izleyicilerin yüreklerin burktu. Osman Büyükşen'in hayatı hakkında araştırmalar da artış gösterdi. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve ne doktoru soruları, programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte Osman Büyükşen'in hayatı