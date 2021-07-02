Müge Anlı canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etmişti! Alime Toprak'ın acılı hayatı herkesi ağlattı!



'HAMİLE KALINCA EVLENDİM'



Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamadığını savunan Toprak, "Bu yüzden okula gidemedim. Hamile kalınca evlenmek zorunda kaldım. 18 yaşından küçük olduğum için yasal temsilci izni ile evlendim. Yaşımı mahkeme kararı ile 16 olarak büyüttü. Evlilik içerisinde 4 kez düşük yaptım. Düşük yapmamın sebebi eşimin şiddetidir. Benim 2 çocuğumu da balkondan aşağı attı. Bu 15 yıllık süre zarfında sürekli bana ve çocuklarıma fiziksel şiddet uyguladı. Beni sürekli tehdit ediyordu. Kumar alışkanlığı vardı, bundan dolayı gelip şiddet uyguluyordu. Çok korkuyorum. Şikayet edeceğim zaman 'seni de çocukları da öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bundan dolayı şikayetçi olmaya gidemedim. Bana sürekli para bulmamı söylüyordu. Kendisi az çalışıp çalıştığını da kumarda tüketiyordu. Kazandığım parayı da benden zorla alıyordu. Benden 14- 15 yaşında kız bulmamı istiyordu. 4-5 yıldır sürekli bunu söylüyordu. Ben kabul etmeyince şiddet uyguluyordu. Bana yapılan şeyin başkasına yapılmasını istemiyordum" dedi.