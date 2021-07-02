Normalleşme heyecanı

Salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamaların büyük bir bölümü dün itibarıyla geride kaldı. İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında sokaklar hareketlendi. Parklar ve sahiller doldu taştı, turistik yerler ziyaretçi akınına uğradı, kan kırmızısı çaylar kıraathanelerdeki yerlerini aldı. Kafe ve restoranlarda açık ve kapalı alanlarda aynı masada bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalara son verildi. Restoranlar ve kafeler müşterileri HES kodlarına bakıp ateşlerini ölçerek içeri alıp tedbiri elden bırakmadı.



Masalarda kullanılan çatal, bıçak ve tabaklar tek kullanımlık hale getirildi. Menü dijital hale getirilerek, temas ortadan kaldırıldı. Kıraathanelerde tekrar oyunlar oynanmaya başlandı. Pandemiden dolayı aylardır gün alamayan ve nikahlarını yapamayanlar bu kısıtlamaların sona ermesinden sonra mutluluğa daha rahat imza attı. Yüzme havuzları, sinemelar ve hamamlar kapılarını tekrar açarken, turistik kentlerde de esnaf bayram etti. Mesai saatlerinin 08.30'a çekilmesiyle büyük kentlerde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul'da özellikle metrobüslerde yoğunluk yaşandı.