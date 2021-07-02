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Giriş Tarihi: 2.7.2021 20:11

Ödemiş’te silah operasyonu: 2 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ödemiş’te silah operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Şüpheli B.Ü. ve A.A. gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Türkmen ve Küsküt Mahalleri'nde şüpheli şahısların ikamet , işyeri ve çiftliklerinde polis tarafından arama yapıldı.

Arama sonucunda 31 seri numaraları kazınmış işlem görmüş kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçası, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği, 8 bilye atar fişek, 11 sürgü, 46 icra yayı, 24 kabze, 1 tezgah mengene, 11 şarjör gövdesi, 70 yay, 31 plastik kabze, 8 horoz tertibatı, 4 şarjör parçası, 29 matkap ucu, 9 icra mili, 3 orna tezgahı, 1 Baretta marka Tabanca ile çok sayıda kuru sıkıdan bozma silah yapımında kullanılan teknik malzeme var le geçirildi. Şüpheli B.Ü. ve A.A. gözaltına alındı.

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Ödemiş’te silah operasyonu: 2 gözaltı
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