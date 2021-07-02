Ödemiş’te silah operasyonu: 2 gözaltı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Türkmen ve Küsküt Mahalleri'nde şüpheli şahısların ikamet , işyeri ve çiftliklerinde polis tarafından arama yapıldı.

Arama sonucunda 31 seri numaraları kazınmış işlem görmüş kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçası, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği, 8 bilye atar fişek, 11 sürgü, 46 icra yayı, 24 kabze, 1 tezgah mengene, 11 şarjör gövdesi, 70 yay, 31 plastik kabze, 8 horoz tertibatı, 4 şarjör parçası, 29 matkap ucu, 9 icra mili, 3 orna tezgahı, 1 Baretta marka Tabanca ile çok sayıda kuru sıkıdan bozma silah yapımında kullanılan teknik malzeme var le geçirildi. Şüpheli B.Ü. ve A.A. gözaltına alındı.