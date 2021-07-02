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Giriş Tarihi: 2.7.2021 11:23

Oğlun terör örgütüne üye oldu dediler 255 bin lirasını dolandırdılar

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Oğlun terör örgütüne üye oldu dediler 255 bin lirasını dolandırdılar

Nevşehir’de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan iki zanlı, “Oğlun terör örgütüne üye oldu” diyerek F.K. isimli vatandaşın 255 bin lirasını dolandırdı. Zanlılar kaçarken yakalandı.

Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde yaşayan F.K, 112 ihbar hattını arayarak, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan iki kişinin, oğlunun terör örgütüne üye yapıldığı ve dava açıldığını söyleyerek yaklaşık 255 bin TL değerinde altın, dolar, Euro ve Türk lirasını aldıklarını söyledi.

İhbar üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ve Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri zanlıların A.T. ve E.Y. olduğunu tespit etti.

Zanlıları takibe alan ekipler, araçla Kayseri'ye gittikleri esnada durdurdu. Arabada yapılan aramada F.K'dan aldıkları para, altın ve dövizler bulundu.

Gözaltına alınan zanlılardan A.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Y. ise denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

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Oğlun terör örgütüne üye oldu dediler 255 bin lirasını dolandırdılar
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