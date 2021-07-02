OGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM kura sonuçları sorgulaması binlerce kişi tarafından araştırılıyor. OGM tarafından daha önce yapılan açıklama ile sonuçlar belli olacak. İnternet sitesi üzerinden adaylar ile paylaşılması beklenen sonuçlar netleşince Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personeller de belli olmuş olacak.

OGM kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, her bölgenin kura sonuçları sadece kendi bölgesine ait OGM sitesinden öğrenilebilecek. Yani başvuru yapan aday hangi bölgeden başvurduysa yine aynı bölgenin sitesini ziyaret edecek.

Henüz kura sonuçları açıklanmadı. Konuya yönelik bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

OGM KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

OGM kura sonuçlarının açıklanması ardından sözlü ve uygulamalı sınavlar için süreç başlayacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. OGM kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

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