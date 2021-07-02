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Haberler Yaşam Haberleri OGM kura sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2021 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 2.7.2021 07:38 Son Güncelleme: 2.7.2021 07:39

OGM kura sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2021 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları sorgulama ekranı!

OGM kura sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2021 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları sorgulama ekranı!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımları yapılırken OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Tam 2 bin 83 işçi alımının gerçekleşeceği alımlar için başvurular 18 Haziran’da sona erdi. Farklı birimlerde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçlarının ardından sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklar. Orman Genel Müdürlüğü kura çekimi öncesinde personel alımı başvurularını tamamlayan adaylar OGM kura sonuçları sorgulamasına başladı. Peki OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

OGM kura sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3'ü daimi olmak üzere yapılacak olan işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. İlgili kurumun resmi sitesinden yayınlanacak olan duyuru ile OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek…

OGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM kura sonuçları sorgulaması binlerce kişi tarafından araştırılıyor. OGM tarafından daha önce yapılan açıklama ile sonuçlar belli olacak. İnternet sitesi üzerinden adaylar ile paylaşılması beklenen sonuçlar netleşince Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personeller de belli olmuş olacak.

OGM kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, her bölgenin kura sonuçları sadece kendi bölgesine ait OGM sitesinden öğrenilebilecek. Yani başvuru yapan aday hangi bölgeden başvurduysa yine aynı bölgenin sitesini ziyaret edecek.

Henüz kura sonuçları açıklanmadı. Konuya yönelik bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

OGM KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

OGM kura sonuçlarının açıklanması ardından sözlü ve uygulamalı sınavlar için süreç başlayacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. OGM kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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OGM kura sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2021 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları sorgulama ekranı!
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