Polis memurunu öldürdüğü iddia edilmişti... Şüpheli öğretmenle ilgili flaş gelişme!

Kartal'da bulunan ormanlık alanda 12 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda, ormandan çıkan bir kişimin cadde üzerinde devriye gezen polis aracından yardım istemesi üzerine polis ekipleri ormanda yaralı şekilde yatan polis memuru Osman Yalınkaya'yı görmüştü. Ağır yaralı Osman Yalınkaya kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybederken öğretmen Mahmud S. ise gözaltına alınmasının ardından adliyeye getirilerek çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MAKTULÜN KENDİSİNİ VURDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Hakimlikteki sorgusunda Osman Yalınkaya ile birlikte iki anaokulu işlettiklerini ileri süren Mahmud S., olay günü tartıştıklarını, sinirlenen Osman Yalınkaya'nın çıkardığı silahı ile kendi kendisini vurduğunu iddia etmişti. Sorgusunun sonunda şüpheli öğretmen Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ARKADAŞLIKTAN ÖLÜME GİDEN BİR OLAY

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılığın yürütülen soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede maktul ve şüphelinin hemşeri ve çocukluk arkadaşı oldukları, şüphelinin öğretmen, maktulün ise polis memuru olarak çalıştığı ve maktul ve şüphelinin devlet memuru oldukları için 2016 yılında eşleri üzerine açtıkları bir anaokulunun bulunduğu anlatıldı.

ÖLÜM NEDENİ: KEMİK KIRIKLARINA BAĞLI BEYİN KANAMASI

Maktul ve şüphelinin ortak olarak anaokulunu işlettiklerinin belirtildiği iddianamede, olay günü maktulle şüphelinin telefonda görüşmesi sonucu Kartal'daki ormanlık alanda buluştukları, anaokulunun işleri nedeniyle tartışmaya başladıkları, şüphelinin maktule ait silahla maktule ateş ettiği, sonrasında maktulün iş arkadaşlarının yardım istemesi üzerine ambulansın geldiği ve iddianamedeki otopsi raporunda maktulün hastaneye kaldırılmasına rağmen silahlı mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

'MAKTUL KENDİNİ O ŞEKİLDE VURMUŞ OLAMAZ'

Şüpheli Mahmud S.'nin iddianamede yer alan ifadesinde 'Net hatırlayamamakla birlikte silahın maktulün sol elinde olduğunu düşünüyorum' dediği aktarılırken aynı zamanda iddianameki tanık ifadelerinde ise 'Biz olay yerine gittiğimizde silah Osman'ın sol elinin tam alt kısmında duruyordu' dendiği öğrenildi. İddianamede ifadelerinde yola çıkılarak bir kişinin sol eliyle sağ pariental kemiğine yakın atış gerçekleştiremeyeceği vurgulanarak şüphelinin maktulü vurduğunun anlaşıldığı belirtildi.

KIYAFETİNDE ATIŞ ARTIKLARI ÇIKMIŞ

Aynı zamanda iddianamede yer alan İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü'nün raporunda şüphelinin olay anında üzerinde bulunan kazağın sol kol ağız ve sağ kol ağız kısımlarından alınan svab numuneleri üzerinde atış artıklarının bulunduğu açıklanırken aynı zamanda iddianamede olay yerinde kullanılan silahta parmak izi tespit edilemediği bilgisi yer aldı.

'KAN PARASI OLARAK ANAOKULUNU VERMEK İSTEDİ'

İddianamede yer alan müşteki Aygün Yalınkaya'nın ifadesinde 'Eşim ve şüpheli arasında ortak işleri nedeniyle sıkıntı vardı. Ben 2. çocuğumuz için bilinçli olarak hamile kaldım. İntihar edecek adam bu çocuğu istemezdi. Şüpheli kan parası olarak anaokulunu bana vermek istedi fakat ben kabul etmedim.' dediği öğrenilirken dosyada adı geçen tanıkların da ikili arasında anlaşmazlıkların olduğunu ve maktulün intihar etmek için bir nedeninin olmadığını söyledikleri belirtildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Mahmud S.'nin dosyadaki tüm deliller ve ifadeler kapsamında üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığının vurgulandığı iddianamede şüpheli Mahmud S.'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüpheli öğretmenin yargılanmasına önünüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.