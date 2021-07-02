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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Osman Hattat’ın annesinin evinden 4 milyon liralık mücevher çalındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Osman Hattat’ın annesinin evinden 4 milyon liralık mücevher çalındı
İşadamı Osman Hattat'ın annesi Seza Büyükgöncü'nün, Üsküdar Kandilli Mahallesi Kandil Caddesi'ndeki villasında bulunan kasadan 4 milyon lira değerindeki mücevher çalındı. Olayın bir süredir kasanın anahtarını bulamayan Büyükgöncü'nün, 18 Mayıs'ta anahtarı bulmasının ardından kasayı kontrol etmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Evde inceleme yapan ve kasada zorlama tespit etmeyen polis ekipleri, 12 çalışanın ifadesine başvurdu. İfadesi alınan Seza Büyükgöncü, şüphelendiği kimsenin olmadığını belirterek, uzun süredir kasaya bakmadığını söyledi.
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Osman Hattat’ın annesinin evinden 4 milyon liralık mücevher çalındı
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