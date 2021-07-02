Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İKİ KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Otomobilde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkartıldı.