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Giriş Tarihi: 3.7.2021 03:38

Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü 1 yaralı

D-100 Karayolu Zeytinburnu Ambarlar mevkiinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada otomobilde bulunanlardan 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 02.45 sıralarında D-100 Karayolu Zeytinburnu Ambarlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CPJ 965 plakalı otomobil, 34 EAN 700 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı.

İKİ KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Otomobilde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkartıldı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan kişi, hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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