Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, 02.45 sıralarında D-100 Karayolu Zeytinburnu Ambarlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CPJ 965 plakalı otomobil, 34 EAN 700 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı.
İKİ KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Otomobilde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkartıldı.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan kişi, hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.