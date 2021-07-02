Parlamenterler Sitesi’nin yeni konuğu caretta caretta oldu

Aydın Didim kıyısında caratta caretaların yuvasına rastlanıldı. Bir sitenin plajındaki caretta caretta yumurtalırının olduğu yuva koruma altına alındı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), caretta caretta yuvasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aydın bölgesi, Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanı dışında kalmasına rağmen, C.carettaların hemen her yıl Kuşadası ve Didim kıyılarına da yuva yaptıkları görülmektedir.
Son olarak 2019 yılında Parlamenterler sitesine yuva yapan caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, birkaç gün önce plaja çıkmış ancak yuva yapmadan denize geri dönmüştü. Dün gece 03.00 sıralarında tekrar plaja çıkan kaplumbağayı gören site sakinleri, uzaktan izlemişler ve kumları eşelediğini görmüşler. Daha sonra EKODOSD'u arayıp haber verdiler. Ancak yumurta bırakıp-bırakmadığını fark etmediklerini söylediler. Kaplumbağanın kumsala çıktığı yeri görenlerin ifadelerine göre, biraz araştırdıktan sonra yuva yerini tespit ettik ve yumurtaların olduğunu gördük."
BİLGİLENDİRME PANOSU ASILDI
EKODOSD, caretta caretta yuvalarına sahip çıkılacağını belirterek, "Parlamenterler sitesinin sakinleri ve özellikle çocuklar, caretta carettanın kendi plajlarına yuva yapmasını çok sevindiler. Yuva alanının çevresi, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, EKODOSD ve Site Yönetimi işbirliğiyle koruma altına alınarak, bilgilendirme panoları asıldı.
Parlamenterler sitesi yönetim kurulu başkanı Caner Ataman, caretta carettanın tekrar sitelerinin kumsalına gelerek yuva yapmasından son derece mutlu olduğunu, bu tür nadir deniz canlılarının korunması için kendilerinin de çok duyarlılık gösterdiklerini ve kumsallarında bulunan yuvaya sahip çıkacaklarını belirtti. Site yönetimiyle görüştük. Caretta caretta yavrularının çıkmadan önce Parlamenterler sitesinde bir sunum gerçekleştirecek ve farkındalık çalışması yapacağız." ifadelerine yer verdi.