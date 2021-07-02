Parlamenterler Sitesi’nin yeni konuğu caretta caretta oldu

Aydın Didim kıyısında caratta caretaların yuvasına rastlanıldı. Bir sitenin plajındaki caretta caretta yumurtalırının olduğu yuva koruma altına alındı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), caretta caretta yuvasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aydın bölgesi, Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanı dışında kalmasına rağmen, C.carettaların hemen her yıl Kuşadası ve Didim kıyılarına da yuva yaptıkları görülmektedir.