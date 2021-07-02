Resimli Cuma Mesajları ile En Güzel Hayırlı Cumalar Mesajı Seçenekleri: Yeni, Kısa, Uzun, Yazılı ve Resimli Cuma Mesajları Sözleri 2021

Cumanız Mübarek Olsun... İslam alemi, bir cuma gününe daha sağlıklı bir şekilde erişebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma, dinimizin mübarek günlerinden birisidir; çünkü müminlerin bayramı olarak kabul edilmektedir. Bu kıymetli günde, sevdiklerine en güzel, anlamlı, farklı, yazılı, yeni ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu duyguyu yaşamasını istiyor. Sabah saatlerinden itibaren kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajı sözleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, öz, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için doğru adres sabah.com.tr!

HAYIRLI CUMALAR MESAJI | UZUN, YAZILI, ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.