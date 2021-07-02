Rezidanstaki cinayette şok detaylar: Beni öldüreceksin, gelme!

Kocasının kendisini telefondan sosyal medyada çok vakit geçirdiği için birisiyle konuştuğunu zannederek kıskandığını söyleyen Erdeve, "Telefonumla sosyal medyaya girdiğim için sürekli tartışıyorduk. Bana 'Sen birisiyle konuşuyorsun' diyerek beni darp ediyordu. Olay günü de kahvaltı yapacaktık ama sabah yine kahvaltı hazırlarken ben telefona bakıyordum bu nedenle kıskanıp tartışma çıkardı. Bana 'neden sosyal medyaya giriyorsun' dedi. Ben de sende gece sabaha kadar whatsapp kullanmışsın deyince kavga çıktı. Bir süre sonra beni darp etmeye başladı. 'İmdat' diyerek bağırdım. Kimse duymadı ve yardımıma gelmedi. O anda tezgâhta bulunan bıçağı gördüm. Kendimi korumak maksadıyla koşarak bıçağı elime aldım" dedi.