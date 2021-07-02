Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz en önemli ibadetlerden birisidir. Dinin en temel direği olarak da adlandırılır. Günün en erken vakitte kılınan namazı ise sabah namazıdır. Sabah namazının da tıpkı diğer vakit namazlarda olduğu gibi belli bir vakti vardır. Sabah namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır gibi sorular da bu noktada en çok araştırılan başlıklar arasında yer alır. Peki, sabah namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir?

SABAH NAMAZI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA KILINIR?

Sabah namazı günün en erken vakitte ve ilk kılınan namazıdır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. Sabah namazı kılmanın çok büyük faziletleri bulunmaktadır. Beş vakit namazın içerisinde bulunan sabah namazını kılmak farz olan ibadetlerden de birisidir.

Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır.

Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar kılınabilmektedir.

SABAH NAMAZI KILMANIN FAZİLETLERİ

Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır."

(Müslim, Mesacid, 262.)

"Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

"O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

Ebû Hureyre'den (ra): Allah Resulü (asm) buyurdu:

"İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bunlara nail olmak için de kur'a çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kur'a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin faziletini bilselerdi, onun için aralarında yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının sevabını bir bilselerdi, onlara sürünerek dahi olsa giderlerdi." (Buhârî, Müslim, Muvattâ ve Nesâî)