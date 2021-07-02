Şampiyon görenleri şaşkına çeviriyor

Kurban Bayramına az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar alıcılarını beklerken, Karacabey ilçesindeki bir çiftlikte yetiştirilen 1.25 ton ağırlığında Şampiyon adlı dev kurbanlık görenleri şaşkına çeviriyor. Pazarın en gözde kurbanlarından biri olan 3 yaşındaki dev dana için belirli bir fiyat belirlenmezken, bakıcısı Serkan Aca, "Şampiyon için bir fiyat belirlemedim. Zaten piyasa belli. Kilosuna göre değerini veren Şampiyonu alır" dedi.

ÖZENLE BAKILIYOR

Şampiyonun bakıcısı ve işletme sahibi Serkan Acar, dananın Şarole ırkı ve şuan ve 3 yaşında olduğunu belirterek, "Çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Son tartımında 1.25 ton geldi. Danamız bileğine kadar kendini doldurdu. Günlük 2 el arabası arpa ile mısır ve 2 balya da saman yiyor. Özenle baktık ve bugünlere getirdik. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun" ifadelerini kullandı.