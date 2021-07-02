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Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:52

Samsun'da ormanlık alanda ekili 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA
Samsun'da ormanlık alanda ekili 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Canik ilçesi Kozlu Mahallesi'nde 2 şüphelinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Ormanlık arazide yapılan aramalarda, 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Samsun'da ormanlık alanda ekili 103 bin 61 kök Hint keneviri ele geçirildi
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