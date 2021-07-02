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Giriş Tarihi: 2.7.2021 17:39

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

DHA
Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, biri polis memuru iki kişi ise yaralandı.

B.Ç'nin (34) kullandığı otomobil, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Murat Uzan (42) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Bu sırada otomobil, radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy'a da çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.Ç, motosiklette bulunan Burkay Kurt (19) ve polis memuru Altınsoy yaralandı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Altınsoy'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ve Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Murat Uzan, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Turgutlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Burkay Kurt'un da yarın İlkadım ilçesi Kıranköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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