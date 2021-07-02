Şanlıurfa merkezli dolandırıcı operasyonu: 51 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık altı ay süren teknik çalışmanın ardından, özellikle ileri yaştaki kişileri arayarak "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti", "Teröristler sahte kimlikle yurt dışına çıkacaklar", "Kimlik bilgileriniz kullanılarak banka hesabı açıldı ve yasa dışı para transferi yapıldı" şeklindeki senaryolarla korku ve tedirginlik oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Denizli, Adana ve Mersin'deki çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleşen operasyonda 22 ilde 48 ayrı telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri değerlendirilen 60 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si kadın 51'i çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.