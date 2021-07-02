Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki komşu aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldığı darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.