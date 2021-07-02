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Giriş Tarihi: 2.7.2021 17:59 Son Güncelleme: 2.7.2021 18:09

Son Dakika! Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor

Son Dakika! Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün Sakarya'da hepsi birbirinden önemli projelerin açılışını gerçekleştirdik. Muhalefet temel atmama temelleri ile milletin karşısına çıkarken, biz pek çok yatırımı Sakarya'nın hizmetine sunduk. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu eserlerin Sakarya'ya kazandırılmasında emeği geçen kurum ve kuruluşları kutluyorum.

"TEŞKİLAT VARSA ZAFER VARDIR"

Teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa zafer vardır. Ben de şu anda karşımda ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla bir teşkilat görüyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil milletimize hizmet etmek için bulunuyoruz.

"HERKES ESKİ TÜRKİYE İLE YENİ TÜRKİYE ARASINDAKİ FARKI GÖRÜYOR"

Bu iddialarımızı sadece lafta bırakmıyoruz. Bugün elini vicdanını koyan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye, 2002'nin Sakarya'sı ile 2021'nin Sakarya'sı arasındaki farkı görüyor, takdir ediyor.

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Son Dakika! Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor
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