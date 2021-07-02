Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan ihracat mesajı: Yıl sonu rekor kıracağız

"ÜCRETSİZ AŞI YAPIYORUZ"

Türkiye bu salgını hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Hiçbir alanda boşluk ya da kaos oluşmasına müsaade etmedik. Bugün İngiltere 100-150 sterlinle aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz.

"BİZ HALKINDAN ALDIĞINI HALKINA İADE EDEN BİR İKTİDARIZ"

Aramızdaki fark bu. Almanya'da 100-150 Avro. Biz halkından aldığını halkına iade eden bir iktidarız. Salgına karşı aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin ne gerek var dediği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifi oldu.

"ONLAR KISI SİYASETİN PEŞİNDE GİTTİLER"

Olağanüstü dönemler ülkelerin gücünü, siyasetçilerin ufkunu, kabiliyetini koyan adeta mihenk taşlarıdır. Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasetin peşinde gittiler. Son 1,5 yıllık dönemi gözünüzün önünden geçirin. Bu dönemde CHP genel başkanı ve ortaklarının bir tek adımı oldu mu?