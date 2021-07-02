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Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:42 Son Güncelleme: 2.7.2021 16:48

Son dakika: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

DHA
Son dakika: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

Son dakika haberi: Türkiye haziran ayının özellikle ikinci yarısından itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Bunaltıcı sıcaklar Marmara'da da etkili oldu. Meteoroloji, sıcakların hafta sonu etkisini bir nebze yitireceğini, yerini yağışlara bırakacağını duyurdu, Marmara için kuvetli yağış uyarısında bulundu.

Marmara bölgesinde etkili olan yüksek sıcaklıklar yerini kuvvetli yağışa bırakacak. Hafta sonu İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kubbetli yağış etkili olacak. Meteoroloji, sel ve su baskınları için uyarıda bulundu.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Son dakika: Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı
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