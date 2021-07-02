Gerçek hesap sahiplerinin bilgileri ve kendi fotoğraflarıyla hazırlanan sahte kimlikleri kullanan "Dublör" çete üyeleri; gittikleri bankalardan paraları çekerek mağdurların hesaplarını boşalttı. İddialara göre bazı çete üyeleri; yüklü paralar bulunan banka hesaplarındaki paraların çekilme işlemleri esnasında banka şubelerinin dışında gözcülük yaptı.

Dublörlü "Uyuyan Hesap" vurgunu! Hesap sahibi gibi gidip paraları çektiler | Video

Bir buçuk milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinin açık kimlikleri tek tek tespit edildi ve adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1'i banka çalışanı üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir çete üyesi ise aranıyor.