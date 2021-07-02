Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi!

SON DAKİKA...Edirne'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle iş yerleri sular altında kalan bazı vatandaşlar elektronik eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Sokaklar da sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve polisler tıkalı olan kanalizasyonu birlikte açmaya çalıştı.
Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı | Video
DOLU NEDENİYLE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçların kaportaları da zarar gördü.
YAĞIŞ SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAK
Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.