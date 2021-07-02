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Giriş Tarihi: 2.7.2021 22:02 Son Güncelleme: 2.7.2021 22:08

Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi!

Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi!

SON DAKİKA... Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası su baskınları meydana geldi. Yağış yolları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı. İşte detaylar...

SON DAKİKA...Edirne'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle iş yerleri sular altında kalan bazı vatandaşlar elektronik eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sokaklar da sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve polisler tıkalı olan kanalizasyonu birlikte açmaya çalıştı.

Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı | Video

DOLU NEDENİYLE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçların kaportaları da zarar gördü.

YAĞIŞ SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAK

Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

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Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi!
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