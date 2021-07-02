SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'da yarın yağmur var mı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır