SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'da yarın yağmur var mı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Haftanın son iş gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji bugün paylaştığı hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere pek çok ilimizde sağanak yağışların görüleceğini belirtti. Yayınlanan raporla birlikte, hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak konusu da netlik kazandı. Peki, İstanbul'da yarın yağmur var mı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar;
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Trakya'da aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunda gece sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır