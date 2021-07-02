Sosyal medya tepki çeken görüntü! Apar topar paylaşımını sildi

Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı.