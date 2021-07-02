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Giriş Tarihi: 2.7.2021 19:30 Son Güncelleme: 2.7.2021 19:39

Sosyal medya tepki çeken görüntü! Apar topar paylaşımını sildi

DHA
Sosyal medya tepki çeken görüntü! Apar topar paylaşımını sildi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, sebze meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerinde çalışan bir kişi, gıda ürünün bulunduğu dolaba girip o ana ait görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.

Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı.

Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.

"KONYA ADANA'YI GEÇTİ"

Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla 'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN KALDIRDI

Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

Sosyal medya tepki çeken görüntü! Apar topar paylaşımını sildi | Video

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Sosyal medya tepki çeken görüntü! Apar topar paylaşımını sildi
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