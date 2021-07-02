Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam canlı yayında açıklandı. Şans oyunu sevenler kazandıran numaraları öğrenmek için MPİ bilet sorgulama işlemi yapıyorlar. 1 Temmuz çekilişinde büyük ikramiye ise 40 milyon 598 bin 666 TL olarak belirlendi. Haftanın üç günü oynanan ve kazandırmaya devam eden Milli Piyango Online ile 1 Temmuz Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar!