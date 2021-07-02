Tasfiye nedir? Tasfiye etmek ne demek? BDDK'nın tasfiye ettiği faizsiz konut şirketleri hangileri?

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetimi BDDK tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kurum vatandaşların haklarını ve menfaatlerini koruyabilmek adına söz konusu şirketlere ilişkin denetimlerde şartları sağlayamayan şirketleri tasfiye etti. Bu terimi ilk kez duyanlar tasfiye nedir, tasfiye etmek ne demek sorularıyla konuyu gündemde tutuyor. Ayrıca BDDK'nın tasfiye ettiği faizsiz konut şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri hangileri diye de araştırılıyor.

TASFİYE NEDİR?

Tasfiye kelime anlamı olarak arıtma, temizleme, arındırma manalarına gelir. Ancak ticaret terimi olarak anlamı; bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenlerle hesapların kesilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi olarak bilinmektedir.