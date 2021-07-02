Tasfiye nedir? Tasfiye etmek ne demek? BDDK'nın tasfiye ettiği faizsiz konut şirketleri hangileri?

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetimi BDDK tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kurum vatandaşların haklarını ve menfaatlerini koruyabilmek adına söz konusu şirketlere ilişkin denetimlerde şartları sağlayamayan şirketleri tasfiye etti. Bu terimi ilk kez duyanlar tasfiye nedir, tasfiye etmek ne demek sorularıyla konuyu gündemde tutuyor. Ayrıca BDDK'nın tasfiye ettiği faizsiz konut şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri hangileri diye de araştırılıyor.
TASFİYE NEDİR?
Tasfiye kelime anlamı olarak arıtma, temizleme, arındırma manalarına gelir. Ancak ticaret terimi olarak anlamı; bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenlerle hesapların kesilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi olarak bilinmektedir.
TASFİYE ETMEK NE DEMEK?
Tasfiye etmek kelime anlamı olarak bakıldığında "katışık durumda olan bir şeyi sadeleştirmek, katışıksız duruma getirmek, temizlemek ve arıtmak" anlamlarına gelir. Ticarette bir kuruluşun yetkili bir kurum tarafından kapatılması anlamına gelir. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklikle, tasarruf ve finansman şirketlerinin tasfiyesine ilişkin yetki BDDK'ya (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) aittir.
BDDK HANGİ ŞİRKETLERİ TASFİYE ETTİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, BDDK denetimlerde intibak için gerekli şartları sağlamayan 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi. Söz konusu şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak. Öte yandan intibak şirketinde bulunan diğer 14 şirketle ilgili denetimler de hala devam ediyor. BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile hali hazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.
İNTİBAK TALEBİ ONAYLANAN ŞİRKETLERİN DURUMU NE OLACAK?
Kurum, belirtilen tarihten önce intibak talebiyle başvuru yapan ve şartları karşılayan şirketlerin faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. İntibak talebi reddedilen şirketlerse ret kararından sonra yeni bir yükümlülük altına girmeyecek.
BDDK'NIN TASFİYE ETTİĞİ FAİZSİZ KONUT ŞİRKETLERİ LİSTESİ
1 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.
2 VİZYON EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ
TİCARET A.Ş-
3 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.
4 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
5 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.
6 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.
7 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.
8 HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
9 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.
11 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
12 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.
13 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON
SANAYİ TİCARET A.Ş.
14 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.
16 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.
17 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE
PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
18 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.
19 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.
20 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21 TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.