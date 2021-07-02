Tavuk çiftliğinde yangın çıktı

Kayseri Merkez Kocasinan İlçesinde bulunan yumurta tavuğu çiftliğinde yangın çıktı. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yöreni çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın diğer kümeslere ulaşmadan söndürüldü. Yangında çoğu karbonmonksit gazından zehirlenen 10 bin tavuk telef oldu. Yangının meydana geldiği işletmeyi ziyaret eden Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, işletme sahibinden bilgi aldı.

Yangının diğer kümeslere ulaşmadan hızla kontrol altına alındığını belirten tarım İl Müdürü Mustafa Şahin; "İşletmenin olayı çabuk fark etmesi ve İtfaiyenin yoğun çabası sonucunda yangın diğer kümeslere sıçramadan kontrol altına alınmış. Aynı gün içinde Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik ekipleri İlçe Müdürü ile birlikte tespit ve incelemelerde bulundu. Bir daha böyle üzücü hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Üreticimizin işletmesini TARSİM tarafından sigortalatmış olması zararın karşılanması bakımından oldukça sevindirici bir durum" dedi.